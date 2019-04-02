كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طائرات الاحتلال تستهدف مطلقي البالونات الحارقة بغزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، نقطة تجمع لمجموعة من الشبان، من مُطلقي الطائرات الورقية والبالونات الحارقة من قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "طائرة إسرائيلية من دون طيار قصفت تجمعاً لمُطلقي البالونات الحارقة شرق مدينة غزة، بصاروخ على الأقل، دون سقوط إصابات في صفوف الشبان الفلسطينيين".

وتواصل مجموعات من الشبان الفلسطينيين إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، رغم بدء تنفيذ تفاهمات التهدئة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وفي سياق متصل، اقتحم عدد من الشبان الفلسطينيين دشمة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت مصادر فلسطينية، إن "الشبان نجحوا في اقتحام الدشمة المتاخمة للسياج الحدودي شرق مخيم البريج، قبل أن يطاردهم جيب لجيش الاحتلال، ويتمكنوا من الانسحاب من المكان".