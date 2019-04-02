كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تحاول إقناع تركيا بشراء منظومة باتريوت الدفاعية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، إنه يتوقع حل النزاع مع تركيا بشأن شرائها منظومة (إس 400) الدفاعية الروسية.

ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الثلاثاء، مشيرة إلى أن تصريحات شاناهان، تأتي بعد يوم من قرار واشنطن وقف تسليم معدات مرتبطة بتسليم طائرات (إف-35) إلى تركيا.

وقال شاناهان للصحفيين في البنتاجون: "أتوقع حل المشكلة بحيث يحصلون على المعدات الدفاعية المناسبة فيما يتعلق بصواريخ باتريوت وطائرات (إف-35)".

وتحاول واشنطن إقناع تركيا بشراء منظومة باتريوت الدفاعية بدلا من صواريخ (إس-400) الروسية.

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وأوضح القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي نه يتوقع تسليم طائرات ( إف 35)، الموجودة حاليا في قاعدة لوك الجوية، إلى تركيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أمس الاثنين، إنها اتخذت خطوات بديلة تضمن عدم تأثر إنتاج "إف 35" إذا انسحبت تركيا من برنامج تصنيع الطائرة، وأكدت وقف تزويد تركيا بمكونات خاصة بالطائرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية، حتى يتم اتخاذ قرار غير مشروط من الجانب التركي بالتخلي عن استيراد "إس-400"، فإنه سيتم إنهاء الإمداد والأنشطة المتعلقة بتزويد تركيا بالقدرة التشغيلية المرتبطة بطائرات "إف —35"، مشيرة إلى أن الحوار مع تركيا حول هذه القضية المهمة مستمر".

وأكدت تركيا، في وقت سابق، على أنها تراعي مصالحها فيما يتعلق بشراء منظومة "إس 400" من روسيا، التي تلقى رفضا من جانب الولايات المتحدة، متوقعة تسلم الدفعة الأولى من المنظومة في يوليو.