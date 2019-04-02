محافظ النجف: قرار إلغاء رسوم التأشيرات على الإيرانيين ينعش الاقتصاد

قالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي في بيان، إن الحكومة العراقية وافقت على إلغاء رسوم تأشيرات دخول الإيرانيين، مع مراعاة مبدأ المقابلة بالمثل.

أعلنت الحكومة العراقية بدء تطبيق قرار بإعفاء السياح الإيرانيين من رسوم تأشيرات الدخول، في إجراء متبادل بين الطرفين، وفقا لاتفاق أبرمه البلدان مؤخرا.

ويذكر أن ملايين الزوار الإيرانيين يدخلون العراق سنويا لزيارة المراقد الدينية، فيما لا توجد إحصائيات دقيقة عن عدد العراقيين الذين يزورون إيران، لأغراض العلاج أو السياحة.

قال محافظ النجف، لؤى الياسرى، إن العراق قام بإلغاء رسوم دخول الإيرانيين للعراق، ردا على خطوة مماثلة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مضيفا أنه كان يفضل الإبقاء على رسوم التأشيرات من الجانبين، لأن هذه موارد تستفيد منها الدول، إلا أن القرار يأتى وفقا لرؤية الحكومتين.

وأوضح الياسرى أن هذا القرار سيشكل ضغطا كبيرا على النجف، وعلى بناها التحتية، وبالمقابل ستزيد الحركة الاقتصادية في محافظة النجف التي تستقبل أعدادا كبيرا من الزوار الإيرانيين للمراقد الدينية.