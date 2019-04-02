كشف الفنان الجزائري، موك صايب، في دردشة مع “اليوم 24″، سبب اختياره اسمه الفني عوض الحقيقي “المختار”، متحدثا عن حياته الشخصية.
وقال موك صايب إن الأجانب في لندن، حيث انتقل للعيش، منذ فترة المراهقة، يجدون صعوبة في نطق اسمه الحقيقي، ما جعله يختار اسم “موك صايب”، بدل “المختار”.
واعتبر موك صايب الفنانين المغربيين، سعد لمجرد، وأسماء لمنور، مرجعين في الموسيقى، كما أثنى على الدوزي، وعبر عن إعجابه الكبير به.
وغادر موك صايب، قبل أيام، المغرب، بعدما صور فيديو كليب مشترك مع الفنانة سلمى رشيد، في طنجة بعنوان “ما غازيل”.
كانت هذه تفاصيل خبر موك صايب” يكشف اسمه الحقيقي.. ويتحدث عن سعد لمجرد والدوزي وأسماء لمنور – فيديو” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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