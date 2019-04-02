بسبب المنشطات.. “ريكو” يرفض مواجهة بدر هاري مجددا

رفض الهولندي، ريكو فيرهوفن، البطل العلمي في رياضة “الكيك بوكسينغ”، التوقيع الرسمي على عقد مباراته من أجل واجهة البطل المغربي بدر هاري، وذلك بسبب شكوك في تعاطي البطل العالمي المغربي للمنشطات.

وحسب صحيفة ” تيليخراف” الهولندية الشهيرة، اليوم الثلاثاء، فإن ريكو فيرهوفن، أخبر منظمة ” غلوري” التي تنظم النزال، رفضه توقيعه عقد مقارعة بدر الهاري، وذلك بسبب وجود مزاعم تعاطيه للمنشطات.

خطوة البطل الهولندي، الذي فاز على هاري في آخر نزال جمع بينهما، جاءت بعد أن تناولت العديد من التقارير صحفية، خبر توجيه اتهامات للبطل المغربي بتعاطي المنشطات، وهو الأمر الذي ينفيه بشكل قاطع بدر هاري.