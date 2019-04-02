من بين ضحاياه سائح ياباني.. إيقاف شخص متورط في سرقة في مراكش

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية في مدينة مراكش، مساء أمس الاثنين، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 21 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالمشاركة في السرقة بالنشل، التي كان ضحيتها سائح أجنبي من جنسية يابانية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة، وجدية، مع مقطع فيديو يوثق لعملية سرقة بالنشل، ارتكبها شخصان، واستهدفت سائحا أجنبيا في أحد أحياء المدينة العتيقة، في مراكش.

وقد مكنت الأبحاث، والتحريات المكثفة، المنجزة في ضوء هذا الشريط من تشخيص هوية المشتبه فيهما، وتوقيف أحدهما، بينما لايزال البحث متواصلا بشأن الشريك الثاني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لكشف جميع ظروف، وملابسات هذه القضية.