عادل الميلودي يتقمص دور “إسكوبار” في كليب جديد – فيديو

تقمص الفنان عادل الميلودي، شخصية رئيس عصابة “مافيا”، متشبها بشخصية “إسكوبار”، في فيديو كليب أغنية تحمل الاسم نفسه.

وتكلف الميلودي بكتابة كلمات الأغنية، وتلحينها، أما التوزيع فكان لأشرف بنصفية، فيما تكلفت بالإنتاج مديرة الأعمال، والمنتجة، إيمان دحان.

فكرة كليب الميلودي، الذي صور في مدن بريشيا، وميلانو، وليوني، حبكها خالد الشعراوي، فيما أشرف على إخراجها المخرج “برجي”.

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الميلودي اختار تقمص شخصية “إسكوبار”، لأن هذا الأخير كان يأخذ من الأغنياء لمساعدة الفقراء، طبقا لما أفاده بلاغ إصدار العمل الجديد.

يذكر أن الميلودي يلتقي مع جمهوره، في الفترة المقبلة، في مهرجان الزجل في مدينة بنسليمان، ومهرجان مراكش، والمهرجان الوطني لفنون الشارع في فاس.