بعد تألقهم في مباراة “السوبر” بالدوحة.. نادي قطري يرغب في التعاقد مع 3 لاعبين من الرجاء

بعد تألق الفريق في مباراة “السوبر” الشهيرة، يوم الجمعة الماضي، وتتويجه بالكأس القارية على حساب الترجي التونسي، بات نجوم فريق الرجاء البيضاوي، محط أنظار عددا من الأندية، خاصة الخليجية منها، وبالأخص أندية الدوري القطري الممتاز.

وعلم “اليوم24” من مصدر مطلع، أن نادي قطر القطري، أصبح يستهدف التعاقد مع 3 من أبرز نجوم الفريق الأخضر، والذين تألقوا بشكل لافت هذا الموسم مع الفريقـ، وبصموا على أداء متميز في مباراة السوبر أيضا، ويتعلق الأمر بكل من بدر بانون، عميد الفريق، وعبد الإله الحافيظي، صانع الألعاب، بالإضافة إلى عبد الرحيم شاكير، ضابط إيقاع خط الوسط.

وأكد المصدر نفسه، أن النادي القطري ربط عدد من الاتصالات بمجموعة من وكلاء اللاعبين في المغرب، من أجل الاستفسار عن وضعية هؤلاء النجوم الثلاثة بالنادي الأخضر، بهدف جمع أكبر عدد من المعطيات والمعلومات، قبل تقديم عروض رسمية للفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وفي الوقت الذي بات نجوم الفريق الأخضر، يسيلون لعاب عدد من الأندية في الخليج العربي، وفي الدوري المصري الممتاز ايضا، فإن الضغوطات تتفاقم على إدارة النادي الأخضر، الذي يسلط عليه ضغط جماهيري كبير من أجل الحفاظ على كل نجومه المتألقين، وجلب أسماء أخرى قادرة على تقديم الإضافة للفريق الموسم المقبل.