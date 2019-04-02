انت الان تتابع تفاصيل خبر واشنطن متفائلة بحل قريب للخلاف حول "إس 400" مع تركيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 06:42 مساءً - قال القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع حل النزاع مع تركيا بشأن شرائها منظومة "إس 400" الدفاعية الروسية.

وأوضح شاناهان للصحفيين في البنتاغون: "أتوقع حل المشكلة بحيث يحصلون على المعدات الدفاعية المناسبة فيما يتعلق بصواريخ باتريوت وطائرات (إف-35)"، وفقاً لوكالة "رويترز".

وبين أنه يتوقع تسليم طائرات "إف-35"، الموجودة حالياً في قاعدة لوك الجوية، إلى تركيا.

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وتحاول واشنطن إقناع تركيا بعدم شراء منظومة (إس-400) الروسية، والحصول على صواريخ باتريوت الدفاعية الأمريكية، فيما تقول أنقرة إن واشنطن عرقلت شراءها "باتريوت" فلجأت للخيار الروسي.

وتأتي تصريحات شاناهان، بعد يوم من قرار واشنطن وقف تسليم معدات مرتبطة بتسليم طائرات (إف-35) إلى تركيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، أمس الاثنين، إنها اتخذت خطوات بديلة تضمن عدم تأثر إنتاج "إف 35" إذا انسحبت تركيا من برنامج تصنيع الطائرة، وأكدت وقف تزويد تركيا بمكونات خاصة بالطائرة.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الذي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية: "حتى يتم اتخاذ قرار غير مشروط من الجانب التركي بالتخلي عن استيراد "إس-400"، فإنه سيتم إنهاء الإمداد والأنشطة المتعلقة بتزويد تركيا بالقدرة التشغيلية المرتبطة بطائرات "إف —35"، مشيرة إلى أن الحوار مع تركيا حول هذه القضية المهمة مستمر.