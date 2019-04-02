انت الان تتابع تفاصيل خبر تيار بوتفليقة يستعين برئيس سابق.. والمعارضة تشكك بقرارات الرئاسة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الثلاثاء 2 أبريل 2019 06:42 مساءً - أكّد الرئيس الجزائري السابق اليمين زروال أن مستشار الرئيس وشقيقه السعيد بوتفليقة، عرض عليه قيادة المرحلة الانتقالية في البلاد بعد تنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في حين رفضت أحزاب وشخصيات معارضة كل قرار يصدر عن رئاسة الجمهورية معتبرة أنها "منزوعة الثقة الشعبية".

زروال يدعم الشعب

وقالت صحيفة "الخبر" الجزائرية، اليوم الثلاثاء، إن زروال أكد لقاءه برئيس المخابرات السابق الفريق محمد مدين، مشيراً إلى أنه جاء بطلب من الأخير.

وقال زروال في بيان نشره: "بداعي الشفافية وواجب احترام الحقيقة، أود أن أعلم أنني استقبلت يوم 30 مارس بطلب منه الفريق المتقاعد محمد مدين، الذي حمل لي اقتراحاً لرئاسة هيئة تسيير المرحلة الانتقالية، وأكد لي أن الاقتراح تم بالاتفاق مع السعيد بوتفليقة، المستشار لدى الرئاسة".

وأردف: "عبرت لمحدثي عن ثقتي الكاملة في الملايين من المتظاهرين، وكذا ضرورة عدم عرقلة مسيرة الشعب الذي استعاد السيطرة على مصيره".

وأضاف: "ككل الجزائريين شعرت بفخر كبير لما شاهدت ملايين الجزائريات والجزائريين يطالبون بجزائر ديمقراطية بحماس ووعي ونظام شرفت الأمة وأعطت للجزائر وشعبها صورة كريمة عن تطلعاتنا التاريخية".

ولفت إلى أنه "اليوم وأمام خطورة الوضعية يجب على أصحاب القرار التحلي بالعقل والرقي لمستوى شعبنا لتفادي أي انزلاق".

واليمين زروال من مواليد مدينة باتنة عاصمة الأوراس، التي شهدت اندلاع ثورة التحرير الجزائرية، التحق بجيش التحرير الوطني وعمره لا يتجاوز 16 سنة، حيث شارك في حرب التحرير بين 1957 - 1962.

وبعد الاستقلال تلقى تكويناً عسكرياً في الاتحاد السوفييتي، ثم في المدرسة الحربية الفرنسية سنة 1974، ثم حكم البلاد من 1995 حتى 1999.

انعدام الثقة

من جانبها أعلنت أحزاب وشخصيات جزائرية معارضة، اليوم الثلاثاء، رفضها لكل ما يصدر عن رئاسة الجمهورية، باعتبارها منزوعة الثقة الشعبية.

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جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري لأحزاب وشخصيات من المعارضة، بمقر حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، بحضور كلٍ من محمد السعيد، وزير الإعلام الأسبق، والطاهر بن بعيبش، رئيس حزب الفجر الجديد، وفاتح ربيعي، القيادي في حركة النهضة الإسلامية، وخبيرة القانون الدستوري فتيحة بن عبو.

وغاب عن اللقاء رئيس حزب "طلائع الحريات" علي بن فليس، ورئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي في البلاد) عبد الرزاق مقري، والدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي، بحسب الأناضول.

وقال رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله، في كلمة افتتاحية باسم الاجتماع: إنّ "الشعب الجزائري سحب الثقة من السلطة الحالية منذ 22 فبراير الماضي، بمسيرات مليونية سلمية، وبالتالي فهي سلطة فاقدة للشرعية".

وأردف أن "كل ما يصدر عنها (الرئاسة) غير شرعي، مثل تعيين الحكومة الأخيرة، والبيان الصادر باسم الرئيس (عبد العزيز بوتفليقة) الذي يتحدث عن استقالة وشيكة، كلها إجراءات غير شرعية".

وشكك جاب الله في الجهة التي كتبت البيان الأخير، الصادر عن الرئاسة، والذي أكد أن بوتفليقة سيستقيل قبل نهاية عهدته في 28 أبريل الجاري، مؤكداً أنّ "جهات غير دستورية، قد تكون وراءه (بيان الرئاسة)، وبالتالي فهو غير شرعي ولا قيمة له".

ومنذ أكثر من شهر يشهد الشارع الجزائري مظاهرات واسعة في معظم المحافظات والولايات؛ احتجاجاً على ترشح بوتفليقة لولاية خامسة وللمطالبة بتغيير نظام الحكم، فضلاً عن التنديد بالفساد والمحسوبية وسوء الإدارة وتراجع الوضع المعيشي للسكان.

وفي إطار سعيه لتهدئة المظاهرات قال بوتفليقة، يوم 11 مارس الماضي، إنه تخلى عن سعيه لولاية خامسة. لكنه لم يَصل إلى حد التنحي عن منصبه فوراً؛ منتظراً ما سيتمخض عنه مؤتمر وطني دعا إليه، لمناقشة التغيير السياسي.

وزاد ذلك من غضب المتظاهرين؛ وهو ما دفع رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، إلى التدخل الأسبوع الماضي، مقترحاً مطالبة المجلس الدستوري بتحديد مدى كون الرئيس لا يزال لائقاً للاستمرار في منصبه.

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أمس الاثنين، أن بوتفليقة (82 عاماً) سيستقيل قبل انتهاء فترته الرئاسية في 28 أبريل الجاري. وأضافت أنه سيتخذ قرارات مهمة، لضمان "استمرارية سير مؤسسات الدولة"، دون توضيح طبيعتها.

ويريد المتظاهرون في الجزائر جيلاً جديداً من القادة ليحل محل النخبة الحاكمة، التي يرى كثير من الجزائريين أنها ليست على صلة بالناس، وغير قادرة على إنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تحكمه المحسوبية.