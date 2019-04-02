شكرا لقرائتكم خبر عن شبوة: ندوة لتُقيم حجم أضرار القطاع الصحي في عسيلان بسبب حرب مليشيا الحوثي والان مع التفاصيل

دشنت اليوم الثلاثاء ندوة بمدينة عتق بمحافظة شبوة لتقييم حجم الاضرار في القطاع الصحي الذي تعرضت له مدين عسيلان جراء الحرب التي تسببت بها مليشيا الحوثي.

وضمت الندوة مباحثات لقيادات الخدمات الصحية بمديرية عسيلان، تنظمه المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع مكتب الصحة والسكان بالمحافظة.

وأشاد أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة عبدربه هشلة، بدعم المنظمة الدولية للهجرة في مساعدة المحافظة في عدد من المجالات وفي مقدمتها المجال الصحي..

وأشار الى ما تعانيه المحافظة جراء الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية على المحافظة..لافتاً الى ما تعرض له القطاع الصحي من اضرار كبيرة وانعكس ذلك على الخدمات المقدمة للمواطنين.