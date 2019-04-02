شكرا لقرائتكم خبر عن الصاروخ الهندي يخلف 400 قطعة حطام في الفضاء والان نبدء بالتفاصيل

أعلن مدير وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) جيم برايدنستاين، اليوم الثلاثاء، إسقاط الهند أحد أقمارها الاصطناعية في مدار الأرض، بواسطة صاروخ خلّف 400 قطعة حطام فضائي؛ ما يزيد الخطر على الرواد الموجودين في محطة الفضاء الدولية.

وقال برايدنستاين خلال جلسة أسئلة وأجوبة مع موظفي ”ناسا“ في واشنطن إنه جرى إحصاء 400 قطعة حطام فضائي بعد خمسة أيام على التجربة التي أجرتها الهند لإظهار قدراتها الدفاعية.

وأوضح ”لا يمكن تعقبها كلها. نحن نتعقب القطع التي يفوق قطرها 10 سنتيمترات، وأحصينا حوالى 60 منها ولكل منها رقم وباستطاعتنا تعقبها“.

وجرى إسقاط القمر الاصطناعي الهندي على علو منخفض نسبيًّا يبلغ 300 كيلومتر، أي أدنى بكثير من علو محطة الفضاء الدولية (410 كيلومترات) وغالبية الأقمار الاصطناعية الموضوعة في المدار، لكن 24 قطعة من الحطام الـ60 وصلت إلى نقاط أعلى من محطة الفضاء الدولية تحت تأثير عملية التدمير، وفق جيم برايدنستاين.