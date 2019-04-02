فوضى البريكست.. العموم يفشل في الاتفاق وانقسام حكومي

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مرة أخرى، فشل مجلس العموم البريطاني في الإجماع على خيار بديل لاتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، فماذا سيحدث الآن؟

في محاولة للتوصل إلى خطة خيار بديل لاتفاق البريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مع الاتحاد الأوروبي، عقد مجلس العموم البريطاني، أمس الإثنين جلسة للتصويت على مجموعة من الخيارات البديلة للمرة الثانية، إلا أن جميع هذه الخيارات فشلت في الحصول على موافقة أغلبية النواب، ويأتي ذلك بعد أن رفض المجلس اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي الذي تسعى لتمريره تيريزا ماي ثلاث مرات، لتعود الكرة مرة أخرى في ملعب رئيسة الوزراء، التي تفكر في خوض المحاولة الرابعة.

ما الذي رفضه مجلس العموم؟ في الجولة من التصويت على الخيارات البديلة للبريكست، التي تأتي لوضع خطط أخرى بديلة للخطة التي توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي ولا تحظى بدعم من النواب. وبعد ساعات من المناقشات، مساء أمس الإثنين، رفض أعضاء المجلس كل الخيارات الأربعة المطروحة عليهم، والتي تشمل: - التفاوض

ما الذي رفضه مجلس العموم؟ في الجولة من التصويت على الخيارات البديلة للبريكست، التي تأتي لوضع خطط أخرى بديلة للخطة التي توصلت إليه تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي ولا تحظى بدعم من النواب. وبعد ساعات من المناقشات، مساء أمس الإثنين، رفض أعضاء المجلس كل الخيارات الأربعة المطروحة عليهم، والتي تشمل: - التفاوض على الدخول في اتحاد جمركي كامل ودائم مع الاتحاد الأوروبي، ضمن أي اتفاق للبريكست. - الانضمام لرابطة التجارة الحرة الأوروبية، والبقاء في المنطقة الاقتصادية الأوروبية بعد البريكست. - السماح للمواطنين بالتصويت على أي اتفاق للبريكست، يوافق عليه مجلس العموم قبل تطبيقه بشكل فعلي. - الموافقة على خطوات لمنع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، وتشمل عقد استفتاء على الاستمرار في البريكست من عدمه. خيارات خطيرة خيارات خطيرة تقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه مع استمرار هذا المأزق انتشرت إشاعات تفيد عقد انتخابات عامة مبكرة، حيث ستعقد حكومة ماي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا سيستمر لنحو 5 ساعات، ستناقش في معظمه خطط البريكست. بعد رفض مقترح ماي.. بريطانيا تتجه نحو انتخابات عامة وأثارت هذه التفاصيل الإشاعات الدائرة حول أن رئيسة الوزراء تفكر في عقد انتخابات مبكرة، للخروج من هذه الأزمة، وحل معضلة البريكست. Advertisements في المقابل أكدت رئاسة الوزراء أن خيار الانتخابات العامة ليس مطروحا على الطاولة، على الرغم من أن مساعدي ماي بدأوا في مناقشة هذا الخيار، كأحد الحلول المطروحة. إلا أن تيريزا ماي من جانبها ترى أن فكرة الدعوة لعقد الانتخابات العامة، تنطوي على نتائج خطيرة، قد تؤدي إلى وصول حزب العمال المعارض بقيادة جيرمي كوربين إلى السلطة. وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن اجتماع الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، سيشهد خلافات شرسة، خاصة مع اقتراب موعد البريكست المقرر له 12 أبريل الجاري، الذي ستخرج فيه بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق. هل تفكر تيريزا ماي في استفتاء رابع على اتفاق الخروج؟ توافق غائب توافق غائب الخطوة المقبلة التي قد تتخذها رئيسة الوزراء، ستكون طرح اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي للتصويت في مجلس العموم، للمرة الرابعة، بعد فشلها في الحصول على موافقة أعضاء المجلس عليه لثلاث مرات متتالية. إلا أن هذا السيناريو سيكون مغرقا في التفاؤل، بالنظر إلى أن مجلس العموم صوت ضده الأسبوع الماضي، بفارق 58 صوتا، لكن على الأقل، ينخفض الفارق بين الموافقين والرافضين، في كل تصويت. ففي المرة الأولى كان الفارق 230 صوتا، وهي أكبر هزيمة لرئيس وزراء في تاريخ بريطانيا أمام مجلس العموم، وفي التصويت الثاني تقلص الفارق إلى 149 صوتا فقط. إلا أنه بعد رؤية عدم وجود تأييد كاف لأي اتفاق بديل، قد يميل بعض النواب في حزب المحافظين الحاكم إلى تغيير رأيهم، والموافقة على الاتفاق. ولكن هناك أيضًا احتمالا أن يعقد مجلس العموم جلسة ثالثة، الأربعاء المقبل، للتصويت على المزيد من الخطط البديلة، وقد يؤدي هذا إلى وضع المزيد من الضغوط على رئيسة الوزراء لقبول الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، خاصة مع زيادة عدد الوزراء في حكومتها الذين يؤيدون هذا الخيار. في المقابل ما زال هناك عدد من الوزراء الذين يفضلون الاحتفاظ بعضوية البلاد في المؤسسات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي بعد البريكست، وقد يدفعهم تبني ماي لخيار الخروج دون اتفاق، إلى الاستقالة من الحكومة. ويبقى السؤال هنا، بعد مرور كل هذه الأسابيع من الفوضى المستمرة، هل هناك من يستطيع إنهاء هذه الأزمة، وحل معضلة البريكست بشكل نهائي؟

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