انت الان تتابع برلمان نيوزيلندا يوافق على «تقييد حيازة الأسلحة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

منفذ حادث نيوزيلندا

وافق البرلمان النيوزيلندي اليوم الثلاثاء، بأغلبية ساحقة على مشروع قانون بفرض قيود جديدة على حيازة الأسلحة خلال المرحلة الأولى من المراحل الثلاث اللازمة لتحويل المشروع إلى قانون نهائي بحلول نهاية الأسبوع المقبل. وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن مشروع القانون الجديد يحظر أنواع الأسلحة التي استخدمها رجل لقتل 50 شخصا في مسجدين بمدينة "كرايس تشيرش" الشهر الماضي، وبث جريمته بشكل مباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو ما أثار ضجة كبيرة على مستوى العالم.

ويتضمن مشروع القانون حظر جميع الأسلحة ذات الطابع العسكري، والبنادق الهجومية، وعالية القدرة، ولكنه لن يحظر الأسلحة الصغيرة التي يستخدمها غالبية المزارعين في قتل الحيوانات الضارة بالمحاصيل مثل الأرانب. ويحتاج مشروع القانون إلى التصويت 3 مرات في البرلمان، قبل أن يتحول إلى قانون ساري المفعول. وتحتجز السلطات