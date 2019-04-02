الان تتابع اليمن.. ميليشيا الحوثي تمنع الأمم المتحدة من الوصول لمطاحن الحديدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت مصادر مطلعة، لـ”رويترز”، إن ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، منعت الأمم المتحدة من الوصول إلى موقع لتخزين الحبوب في ميناء الحديدة، اليوم الثلاثاء، في تعطيل واضح للجهود الرامية لزيادة المساعدات الغذائية لملايين اليمنيين.
وتعد الحديدة نقطة دخول معظم المساعدات الإنسانية والواردات التجارية لليمن.
وانقطع الوصول إلى مخازن حبوب برنامج الأغذية العالمي هناك بسبب الصراع لمدة 6 أشهر وهو ما يهدد بتعفن
المخزونات.
وكان من المقرر عبور فريق فني تابع للبرنامج خط الجبهة بين ميليشيا الحوثي، والقوات الشرعية اليمنية على المشارف الشرقية للحديدة لتبخير القمح المخزن في مطاحن البحر الأحمر.
يشار إلى أن المخازن هناك يوجد بها أكثر من 51 ألف طن قمح تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص.
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