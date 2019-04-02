الكشف عن دور بنك أنصار الإيراني في تمويل "إرهاب" الحرس الثوري

اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: كُشف النقاب اليوم عن دور بنك أنصار الإيراني في تمويل "العمليات الارهابية" للحرس الثوري وخضوع القطاعين الاقتصادي والمصرفي في البلاد لهيمنة اذرع القوات المسلحة ومقاتليها في الخارج وخاصة في سوريا.

وأبلغ مصدر مسؤول في (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) ""الخليج 365"" الثلاثاء أن بنك أنصار التابع للنظام الإيراني يقوم حاليا من خلال كيانات وسيطة بتبادل الريال الإيراني بالدولار واليورو من خلال شبكة متعددة الأطراف من الشركات الوهمية التي تحاول الالتفاف على العقوبات والوصول إلى النظام المالي الدولي.

وأشار إلى أن بنك الأنصار يرتبط حاليا بـ "المؤسسة التعاونية" التابعة للحرس الثوري وتمت الموافقة على تأسيسه في خضم الاحتجاجات ضد نتائج انتخابات عام 2009 وبعد مرور عام على إعلانه تحول إلى ذراع مالية للحرس رسميًا من خلال دخوله في الاستثمارات.

لكن المصدر أوضح أن النواة الأولية لبنك الأنصار تأسست في أواخر حياة الزعيم الإيراني الراحل خميني بتبرعه برأس المال في عام 1988 حيث أطلق عليه "صندوق أنصار المجاهدين للتوفير والقروض.

وعمل الصندوق كمؤسسة المالية للحرس الثوري ولكن بحلول عام 2009 وافق البنك المركزي على تحويله إلى بنك يتبع لتعاونية الحرس الثوري بأنشطة مالية متنوعة ثم قام البنك بفتح العديد من الفروع في جميع أنحاء إيران بالإضافة إلى العديد من المؤسسات المالية ومكاتب الصرافة والشركات التابعة للحرس الثوري.

وفي مطلع مارس الماضي، قامت الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني بدمج بنك أنصار ومؤسسات مالية أخرى في بنك سبه الحكومي. وأعلن البنك المركزي الإيراني عن دمج بنوك أنصار وقوامین وحكمة إيرانیان ومهر اقتصاد ومؤسسة کوثر الائتمانية في بنك سبه، وذلك تفاديا للعقوبات الأميركية.

بنك أنصار يخضع لعقوبات

وقبل هذا الاندماج، كانت واشنطن قد أدرجت بنك انصار عام 2012 في قائمة أخرى من العقوبات الأميركية بسبب تمويل الإرهاب لكن تلك العقوبات تم رفعها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما مع طهران عام 2015.

وفرضت وزارة الخزانة الأميركية للمرة الاولى عقوبات على بنك أنصار في عام 2010 بناءً على "الأمر التنفيذي لرئيس الولايات المتحدة في الاستيلاء على أصول المؤسسات والأفراد المشاركين في تطوير برنامج أسلحة الدمار الشامل" في إيران.

يذكر أن بنك سبه نفسه مدرج في قائمة العقوبات الأميركية لكنه لا يخضع للعقوبات الأوروبية ودول أخرى وفروعه تعمل في جميع أنحاء العالم ولذا تعمل إيران على استخدامه في الالتفاف على العقوبات.

واستخدم أنصار بنك شبكته المعقدة من الشركات الوهمية والوكلاء البارزين لغرض تحويل حوالي 800 مليون دولار إلى حسابات الحرس الثوري بحسب وزارة الخزانة الأميركية.

وأكد برايان هوك الممثل الأميركي الخاص بإيران إن بنك أنصار يمول الحرس الثوري لعملياته الخارجية التي يديرها فيلق القدس كما يدفع رواتب أعضاء الحرس الثوري وفيلق القدس والمقاتلين الإيرانيين في سوريا.

شبكة شركات وهمية

وفي 26 من الشهر الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات جديدة على الشبكة الدولية التي تمر عبرها الأموال إلى الحرس الثوري الإيراني واستهدفت 25 فردا وكيانا بعقوبات مالية.

وقالت الوزارة إنها استهدفت "شركات وهمية" تابعة للحرس الثوري الإيراني وهي بنك أنصار ومكاتب "انصار للصرافة" في كل من إيران وتركيا والامارات.. موضحة إنها تمكنت مجتمعة من نقل أكثر من مليار دولار للنظام الإيراني. وأضافت أن الأموال عادت بالفائدة على الحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة.

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وتهدف العقوبات إلى إغلاق النظام المالي العالمي أمام المستهدفين من خلال حظر المواطنين والشركات الأميركية وكذلك البنوك الدولية التي لها تواجد في الولايات المتحدة من التعامل معهم.

وحذرت الوزارة من أن "اي مؤسسة مالية أجنبية تسهّل عن علم معاملات مالية كبيرة لأي من الأفراد والكيانات المستهدفة اليوم يمكن أن تخضع لعقوبات أميركية".

والكيانات الـ25 التي أدرجتها الوزارة هي في معظمها شركات صرافة وتجارة وصفتها الوزارة بأنها "شركات وهمية" والأفراد هم مالكو هذه الشركات ومدراء يعملون مع بنك أنصار ومكاتب أنصار للصرافة.

كما تم استهداف مسؤولين بارزين في بنك انصار و"انصار للصرافة" بالعقوبات، واشار مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية الاميركي شيغال ماندلكير الى ان "هذه الشبكة الواسعة هي أحدث مثال على استخدام النظام الإيراني ممارسات خادعة لاستغلال النظام المالي العالمي وتحويل الموارد إلى كيانات خاضعة لعقوبات".

وقد كثفت واشنطن ضغوطها الاقتصادية على إيران منذ ان قرر الرئيس دونالد ترمب الانسحاب العام الماضي من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في 2015.

الحرس الثوري يملك حصصا إقتصادية واسعة في القطاع المصرفي

وعلى الرغم من الازمات الاقتصادية التي تعانيها إيران منذ إعادة فرض العقوبات الأميركية الا ان حكومتها لم توقف نشاطاتها المشبوهة التي تسببت في نزيف حاد للقطاع المصرفي على وجه الخصوص.

ورغم تأثير العقوبات في الأونة الأخيرة، فإن هناك أزمات داخلية يعانيها القطاع المصرفي الإيراني أهمها غياب الرقابة وإجراء معاملات بنكية غير قانونية.

وقد أفلست العديد من المؤسسات الائتمانية مما ترك الملايين من الناس من دون مدخرات، وهو ما وضع عبئا على كاهل الحكومة والبنك المركزي من أجل إنقاذ البنوك المهددة بالإفلاس.

وأعاد الرئيس ترمب فرض عقوبات على طهران في مايو الماضي بعد أن انسحب من الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015 بين إيران ودول 5+1.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجت عددا من الشركات والمؤسسات التابعة للجيش والحرس الثوري ضمن قائمة العقوبات لتورطها في عمليات دعم الإرهاب وغسيل الأموال.

وأحدثت العقوبات هزة في الاقتصاد الإيراني وقادت العملة المحلية للهبوط إلى مستوى قياسي، مما أربك التجارة الخارجية وساعد على ارتفاع التضخم السنوي إلى أربعة أمثال عند 40 بالمئة في نوفمبر الماضي.

القوات المسلحة تهيمن على القطاعين المصرفي والاقتصادي

وتمتلك القوات المسلحة الإيرانية لا سيما الحرس الثوري الإيراني حصصا اقتصادية واسعة في القطاع المصرفي، بالإضافة إلى حصص ضخمة في صناعات البناء والطاقة والتأمين والاتصالات في إيران.

فقد أسست وزارة الدفاع الإيرانية مؤسسة كوثر الائتمانية في 2008 وتتبع بنك أنصار الحرس الثوري الإيراني.

أما بنك مهر اقتصاد إيران فيتبع قوات الباسيج، حيث تأسس في عام 1993 لتمويل قوات الباسيج شبه العسكرية وتوفير الخدمات المصرفية لأعضائها، لكنها وسعت نشاطها لاحقا ليشمل أنشطة عامة أخرى.

وأسس بنك قوامين في العام 2000 على يد المرشح الرئاسي السابق وقائد الشرطة الإيرانية آنذاك محمد باقر قاليباف .. فيما يتبع بنك حكمت القوات المسلحة

يذكر أن المؤسسة العسكرية والحرس الثوري الإيراني انخرطا في الاقتصاد الإيراني بعد الحرب العراقية الإيرانية في ثمانينيات القرن الماضي، وخاصة بعدما تولى الحرس عمليات إعادة الإعمار ثم امتد نشاطه ليشمل إنشاء شبكة واسعة من شركات النفط والغاز والبناء والاتصالات.

