معرض فني عن طبيعة رشميا بهدف تشجيع السياحة البيئية في الجبل

افتتحت ​رابطة الشبيبة الرشماوية​ في مقر ​نادي الصحافة​ عصر اليوم معرضها الفني الاول تحت عنوان "​رشميا​ ضيعة الله" الذي يضم صوراً عن طبيعة رشميا وجبالها ووديانها بهدف تشجيع ​السياحة​ البيئية في منطقة رشميا والجبل .وضمّ المعرض 66 صورة عن أبرز معالم رشميا التي تضم كنائس وأديرة تاريخية لجأ الى أحدها الامير بشير الشهابي الكبير ، كما تضم أول معمل للكهرباء على ​المياه​ أنشىء في العام 1928 وكان ينير ​بيروت​ وقرى الاصطياف. كما يضم المعرض صوراً عن رجالات رشميا وأبرزهم رئيس الاستقلال الشيخ بشارة الخوري والرئيس حبيب باشا السعد الذي رفض إلحاق ​لبنان​ بسوريا في العام 1919 والمطران اغناطيوس مبارك الذي رافق البطريرك الياس الحويّك الى باريس عام 1920 لاعلان لبنان الكبير.

رئيس نادي الصحافة ​بسام ابو زيد​ القى كلمة لفت فيها الى ان "لم أكن أعلم عن رشميا اي معلومة، وقد علمت بوجود هكذا بلدة عندما تعرّفت إلى صديقي سعد الياس في أول أيام الجامعة في العام ١٩٨٤،وقتها كان التهجير قد أصاب رشميا وفي العام ١٩٨٥ طالتنا أيضاً نحن مأساة التهجير في بلدتنا كفريا. حصلت العودة وعدنا إلى رشميا والى كفريا، وزرت رشميا مرات عديدة وتعرفت الى تاريخها وشخصياتها وما تركته من معالم ولا سيما في التاريخ اللبناني القديم والحديث. تعرفت إلى رشميا أكثر فأكثر من خلال اخي وصديقي سعد الياس ونحن رفاق درب منذ ٣٥ عاما وكنت اسمع منه كل يوم عن عشقه لهذه البلدة واندفاعه من أجل خدمة بلدته في اي موقع كان ولا سيما من خلال رابطة الشبيبة الرشماوية التي وبالتعاون مع فعاليات البلدة كان لها الفضل الكبير في تحسين وتطوير البلدة وانتشار اخبار نشاطاتها ومهرجانها في كل لبنان". واضاف " اليوم تحلّ رشميا ضيفة هنا بيننا في نادي الصحافة،في صور عن طبيعتها وتاريخها ومعالمها. صور ستكون حافزاً لكل من يراها ان يذهب بنفسه لزيارة هذه البلدة والتعرف عليها وعلى أهلها الطيبين الكرام".

وفي ختام الاحتفال، قدّم رئيس الرابطة هدايا تذكارية الى الحاضرين.