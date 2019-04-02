انت الان تتابع «الصحة العالمية»: الإيبولا يعاود الانتشار في الكونغو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قالت منظمة الصحة العالمية، الإثنين، إن مرض الإيبولا ينتشر بأسرع وتيرة له حتى الآن في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك بعد ثمانية أشهر من ظهوره للمرة الأولى. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، ظهر، خلال الأسبوعين الماضيين، عدد قياسي من الحالات الجديدة وهو ما يمثل انتكاسة حادة لجهود التصدي لثاني أكبر تفشٍ للمرض على الإطلاق، في الوقت الذي أدى فيه العنف الذي تمارسه الميليشيات ورفض السكان التعاون مع المسعفين إلى عرقلة الوصول إلى المناطق التى تشهد انتشار المرض.

كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أقل من ثلاثة أسابيع احتواء حمى الإيبولا النزفية إلى حد كبير، قائلة إن من الممكن القضاء عليه بحلول سبتمبر.وأشارت إلى أن عدد حالات الإصابة الأسبوعية تراجع إلى نصف ما كان عليه في وقت سابق هذا العام وبلغ نحو 25 حالة.لكن عدد الإصابات وصل إلى رقم قياسي هو 57 حالة في الأسبوع