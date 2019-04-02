ممثل كوميدي بلا خبرة سياسية يقترب من رئاسة أوكرانيا

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الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي

مؤشرات المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة الأوكرانية أظهرت تفوق الممثل الكوميدي فولوديمير زيلينسكي بفارق كبير على منافسيه، وهو ما اعتبره الرئيس الحالي بيترو بوروشينكو "درسا قاسيا". وحصل زيلينسكي على 30 في المئة بعد فرز نصف الأصوات، يليه بوروشينكو بـ 16 في المئة، ثم حلّت رئيسة الوزراء السابقة، يوليا تيموشينكو، في المركز الثالث بنحو 13 في المئة من الأصوات، بحسب "بي بي سي". ويرى مراقبون أن تقدم زيلينسكي، البالغ من العمر 41 عاما، يعكس سخط الأوكرانيين على الساسة والمسؤولين، وعدم رضاهم عن مؤسسات الدولة.

ويشتهر زيلينسكي بتقديمه شخصية رئيس الجمهورية في المسلسل التليفزيوني الكوميدي "خادم الشعب"، إذ يقوم بدور مدرس تاريخ قادته الصدفة ليصبح رئيسا للجمهورية، ويعمل هذا الرئيس على محاربة الفساد وهدم مراكز البيروقراطية ورموز السلطة الفاسدة. وفتحت مراكز الاقتراع في أوكرانيا أبوابها أمام الناخبين صباح أمس، لانتخاب

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