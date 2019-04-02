ماكرون: لا يمكن أن يبقى الاتحاد الأوروبي رهينة لأزمة “بريكست”

جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء من أنه لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقى “مرتهنًا” لأزمة بريكست، قائلا إن تمديدًا لفترة طويلة لموعد خروج بريطانيا من الكتلة “ليس حتميًا”.

وقال ماكرون، الذي كان يتحدث خلال زيارة لرئيس الوزراء الأيرلندي ليو فاردكار، إلى باريس، إن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يبقى مرتهنا لحل أزمة سياسية في المملكة المتحدة على المدى الطويل، مضيفا: “فرنسا منفتحة على تأجيل بريكست لفترة طويلة بناء على شروط معينة لكن ذلك ليس حتميًا ولا تلقائيًا.. أنا أكرر هذا هنا عن قناعة”.