الان تتابع مقتل ابن رئيس جهاز المخابرات البريطاني في حادث سير باسكتلندا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
قالت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إن ابن رئيس جهاز المخابرات (إم.أي 6) لقي حتفه في حادث سير داخل مزرعة خاصة في اسكتلندا.
وتوفي سام يانجر، 22 عاما، وهو طالب بجامعة إدنبره، في الساعات الأولى من صباح يوم السبت.
وقالت شرطة اسكتلندا، إنها تتعامل مع وفاته باعتبارها غير مفسرة لكن لا يبدو أن ملابساتها مثيرة للريبة.
وقالت الشرطة: “طلبت الأسرة (احترام) خصوصيتها وإتاحة الفرصة لها لتذكر ابنها الرائع والاحتفاء به”.
وتولى والده أليكس يانجر، 55 عاما، منصب رئيس جهاز المخابرات عام 2014 وهو خبير في مكافحة الإرهاب وعمل في السابق في تأمين دورة الألعاب الأوليمبية في لندن عام 2012.
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