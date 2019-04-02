فساد مالي .. أين تذهب تبرعات النجوم لمنظمة العفو الدولية ؟

تعتبر تبرعات كبار النجوم، إحدى مصادر الدخل لمنظمة العفو الدولية، على الرغم من الميزانية الضخمة التي تتسلمها من الحكومة البريطانية ومنظماتها الإنسانية والإجتماعية والحقوقية .

وبحسب المعلومات المتوفرة فإن من النجوم الذين اعتادت منظمة العفو الدولية أن تتلقى تبرعاتهم ( U2) و(بيتر غبرييل) و(بن التون)، لكن صحيفة صنداي تايمز البريطانية كشفت أن هذه التبرعات لا تذهب لتحقيق أهداف المنظمة، ولكن يتم إستخدامها لدفع الرسوم الدراسية لأبناء كبار مسؤولي المنظمة.

التحقيق المنشور في الصحيفة قبل أكثر من عشرين عاماً، أعيد للواجهة بعد إكتشاف الفساد الإداري الذي تعانيه المنظمة الدولية، والذي من المؤكد أن هناك فساد مالي يرافقه .

وذكرت الصحيفة في تحقيقها أن المنظمة تجمع الأموال الوفيرة باسم (اطلاق سراح سجناء الضمير) والحملات ضد (التعذيب) و(إعدامات) المحاكم الإيجازية.لكن المنظمة من تلك الأموال التي تجمعها تدفع الرسوم الدراسية للمدارس الخاصة لأبناء كبار مسؤولي المنظمة، كما تدفع بسخاء المرتبات العالية وبدلات السَّفر والعمل الإضافي لكبار المتنفذين في المنظمة، مما أثار حفيظة موظفيها .