العفو الدولية .. منظمة حقوقية فاشلة تدفع بموظفيها إلى الإنتحار

تزعم منظمة العفو الدولية أنها حركة عالمية تضم ما يربو على 7 مليون شخص يأخذون الظلم على محمل شخصي، وتناضل من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحقوق الإنسان.

وفي الحقيقة تعتبر هذه المنظمة من أفشل المنظمات الدولية في إدارة نظامها الداخلي الذي دفع بموظفين إلى الإنتحار خلال العام الماضي، وهو أمر يكشف الأرضية الهشة التي تقوم عليها هذه المنظمة التي تحولت إلى مساند للتحركات القطرية المعادية للمنطقة العربية .

وذكرت الأنباء أن الموظفان في منظمة العفو الدولية في باريس (روز ميكريغور) والآخر في لندن (غايتان موتو)، أقدما على الإنتحار، فيما أكدت عائلتا الضحيتين تعرضهما لضغوط هائلة في العمل، مرتبطة بسوء إدارة المنظمة، أدت في نهاية المطاف إلى انتحارهما.

وفي وقت سابق كشفت موظفة سابقة لدى منظمة العفو الدولية، أن المنظمة لا توفر الدعم النفسي المطلوب للموظفين في حين ترسل عشرات الفرق النفسية حول العالم لتقديم الخدمات .

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وقالت الخبيرة السابقة لدى العفو الدولية، عشيرة رمضان، في حديثه نشرته قناة ار تي الرسوية، أن سبب استقالتها من المنظمة في عام 2018، تبعا "لإشكاليات الأمن والأمان، وكذلك تخلي الإدارة عن دعم الفريق عند مروره بظروف صعبة وحرجة".

وتابعت رمضان قائلة: "المشكلة الرئيسية في نظام المنظمة الداخلي، هو عدم فهم الإدارة لضرورة الصحة النفسية والعقلية للموظفين العاملين معها". وتعجبت الخبيرة من إرسال منظمة حقوق الإنسان لموظفيها إلى مهامهم حول العالم، دون توفير الدعم الطبي النفسي لهم.

وفي السياق نفسه، تحدثت رمضان عن تخلي المنظمة عن تقديم التأمين الصحي والدعم الطبي لها، في مراحل التوتر الشديد في أيام العمل الكثيفة.

وانتقدت الخبيرة عدم توفير المنظمة للحماية الأمنية والشخصية لخبرائها الدوليين وعائلاتهم، وخاصة في حالة انتقالهم للعمل في بلدان محفوفة بالمخاطر.