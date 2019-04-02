القاهرة: الإعدام لشرطي قتل مسيحيين

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جدة - خالد شويل - رويترز (مصر) قالت مصادر قضائية مصرية، إن محكمة الجنايات بمحافظة المنيا قضت اليوم (الثلاثاء) بإعدام شرطي بعد قتله مسيحياً وابنه أواخر العام الماضي، بعد شجار.

قالت مصادر قضائية مصرية، إن محكمة الجنايات بمحافظة المنيا قضت اليوم (الثلاثاء) بإعدام شرطي بعد قتله مسيحياً وابنه أواخر العام الماضي، بعد شجار.

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