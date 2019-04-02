شكرا لقرائتكم خبر عن حماس: «خلل فني» وراء سقوط صاروخ على تل أبيب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (غزة)

أكد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اليوم (الثلاثاء)، أن الصاروخ الذي سقط في تل أبيب الأسبوع الماضي نجم عن «خلل فني»، لكنه اعتبره «نموذجاً مصغراً» للرد في حال «فكر الاحتلال بأي حماقة».

وقال هنية خلال لقائه محللين سياسيين وكتاباً في غزة، إن «الصاروخ الذي سقط على (مستوطنة) هشارون (في تل أبيب) ناجم عن خلل فني، وهو نموذج مصغر فيما لو فكر الاحتلال في ارتكاب حماقة ضد شعبنا الفلسطيني (...) وأضاف:»ما خفي أعظم".

وشدد هنية قائلاً: «نعمل لإنهاء معاناة شعبنا وتجنيبه أي حرب».

وهذه المرة الأولى التي تعلق فيها حماس رسمياً على الهجوم بصاروخ أطلق من قطاع غزة قبل أسبوع على إسرائيل، واستدعى قيام جيش الاحتلال بالهجوم على مواقع لحركة حماس التي نفت حينها مسؤوليتها عن الهجوم الذي خلف سبعة مصابين إسرائيليين.