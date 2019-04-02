شكرا لقرائتكم خبر عن استقالة بوتفليقة لم تغير سير الاحتجاجات في الجزائر والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الجزائر)

نظم مئات من الطلبة الجزائريين مسيرة اليوم (الثلاثاء) في العاصمة الجزائر للمطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الفور، واستبدال النظام السياسي في البلاد، بعد يوم من إعلان الرئيس أنه سيترك منصبه بحلول نهاية الشهر الجاري.

وعلق أحد زعماء الاحتجاجات بالقول: إن قرار بوتفليقة التنحي بحلول 28 أبريل لن يغير شيئا والاحتجاجات مستمرة.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي أحد زعماء الاحتجاجات، إن المهم للمحتجين هو عدم قبول حكومة تصريف الأعمال الجديدة.

مؤكداً بأن الاحتجاجات السلمية ستستمر.