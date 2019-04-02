شكرا لقرائتكم خبر عن الجوع يهدد 113 مليون إنسان.. اليمن وأفغانستان وسورية الأكثر تضررا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (باريس)

أعلنت الأمم المتحدة اليوم (الثلاثاء) أنّ أكثر من 113 مليون شخص في 53 دولة يعانون من «جوع حاد» جراء الحروب والكوارث المناخية، وأكدت أنّ أفريقيا أكثر القارات تضررا. وذكرت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) في تقريرها العالمي حول أزمات الغذاء للعام 2019 أن اليمن والكونغو الديموقراطية وأفغانستان وسورية من ضمن 8 دول سجلت ثلثي إجمالي عدد الأشخاص المعرضين لخطر المجاعة في العالم. وقال مدير قسم الطوارئ في المنظمة دومينيك بورغيون إنّ الدول الأفريقية تضررت «على شكل غير متناسب» إذ إنّ نحو 72 مليون شخص عانوا من جوع حاد.

وأضاف التقرير أنّ الأزمات وانعدام الأمن سببان رئيسيان في الأزمة، إضافة إلى الاضطرابات الاقتصادية والصدمات المفاجئة المتعلقة بالمناخ مثل الجفاف والفيضانات. ولفت بورغيون إلى أنه في الدول التي تقف على حافة المجاعة هناك ما يصل إلى 80% من السكان يعتمدون على الزراعة، بحاجة إلى كل من مساعدة غذائية إنسانية عاجلة وإجراءات لتعزيز الزراعة.

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وأبرز التقرير الضغوطات المفروضة على الدول المستضيفة للاجئين، ومن بينهة الدول المجاورة لسورية وبنغلادش التي استقبلت أكثر من مليون لاجئ من الروهينغا الفارين من بورما.

وتوقعت المنظمة زيادة عدد النازحين هذا العام إذا استمرت الأزمة السياسية والاقتصادية في فنزويلا، والمرجح إعلان حالة الطوارئ في مجال الأغذية فيها هذا العام.

ونوه التقرير بأن الوضع العام تحسن في شكل طفيف في 2018 عن ما كان عليه الوضع في العام 2017 حين سجل معاناة 124 مليون شخص بالجوع الحاد، لكن المنظمة حذّرت من أنّه من غير المرجح أن يتغير الاتجاه العام السنوي لمعاناة أكثر من 100 مليون شخص من المجاعة بسبب استمرار الأزمات.