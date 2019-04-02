شكرا لقرائتكم مقتل 4 عسكريين يمنيين بطائرة حوثية مسيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صرح العقيد عبدالجبار زحزوح قائد قوات خفر السواحل بمحافظة الحديدة اليمنية، أن 4 عسكريين من المشاركين في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة، بينهم ضابط برتبة رائد، قتلوا إثر استهدافهم من قبل ميليشيات الحوثي بطائرة مسيرة من دون طيار في جزيرة الزبير قبالة شواطئ الحديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 4 عسكريين يمنيين بطائرة حوثية مسيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.