ثلاثة جرحى في انفجار عبوة في أكاديمية عسكرية في سان بطرسبورغ

اسماء السيد - سان بطرسبورغ: أسفر انفجار عبوة ناسفة مجهولة المصدر الثلاثاء عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في أكاديمية عسكرية في مدينة سان بطرسبرغ شمال غرب روسيا، وفق ما نقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الحكومية عن وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة في بيان "انفجرت عبوة ناسفة لم تُحدد طبيعتها بعد في حوالى الساعة 1,30 بعد الظهر (10.30 ت غ) في سان بطرسبورغ في مكاتب العاملين في مبنى إداري في أكاديمية موزايسكي". وأضافت أن ثلاثة أشخاص اصيبوا بجروح لكن حياتهم ليست في خطر وهم يتلقون العلاج.

ووصفت العبوة بأنها تفتقر الى التغليف، ما يعني انها ليست عبوة عسكرية كقذيفة هاون على سبيل المثال.

وأضافت أن ثلاثة أشخاص يتلقون العلاج جراء اصابتهم بجروح لا تشكل خطرا على حياتهم.

وذكرت تقارير أولية ان أربعة طلاب عسكريين في الأكاديمية جرحوا في الانفجار.

وأغلقت الشرطة المنطقة المحيطة بالأكاديمية، وفق ما شاهد مراسل فرانس برس، فيما شوهد الموظفون والطلاب وهم يغادرونها، كما خرجت سيارات اطفاء من البوابات.

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وقالت طالبة في الاكاديمية عرّفت عن نفسها فقط باسمها الأول ناتاليا "يتم اخلاؤنا الآن من المكان".

وقال مسؤول في خدمة الطوارىء لوكالة "ريا نوفوستي" ان الانفجار ترددت أصداؤه في غرفة في الطابق الأول ما أدى الى انهيار أحد السلالم واحتجاز نحو 20 شخصا في الداخل.

وتشرف وزارة الدفاع الروسية على الأكاديمية التي تعد من الأكبر في روسيا وتدرب ضباطا للخدمة في قوات الدفاع الجوي والفضائي وقطاعات اخرى في القوات المسلحة.

وتقع الأكاديمية في وسط سان بطرسبورغ العاصمة القديمة لروسيا المليئة بالقصور التاريخية التي تعد عامل جذب للسياح.

وتزامن الانفجار مع محاكمة 11 شخصا في المحكمة العسكرية في المدينة متهمين بالمساعدة على التخطيط لهجوم انتحاري وقع في المترو عام 2017 وتبنته جماعة صغيرة غير معروفة كثيرا ومرتبطة بالقاعدة.