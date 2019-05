دبي - بواسطة محمد فارس © Zahma قدمت بواسطة معلومة غريبة جدًا عن.. تلوث المدن والاضطرابات النفسية!

معلومة غريبة جدًا عن.. تلوث المدن والاضطرابات النفسية!

تشير دراسة أجريت على الشباب في إنجلترا وويلز، إلى أن الاضطرابات الذهنية مثل سماع أصوات متخيلة ليس لها وجود حقيقي أو حالة الارتياب والشك، تكون أكثر شيوعا بين المراهقين الذين يعيشون في مدن بها نسبة تلوث عالية مقارنة بتلك الموجودة في المناطق الريفية.

ويقول العلماء إن أبحاثهم يمكن أن توفر أدلة محتملة حول سبب إصابة الأطفال في المناطق الحضرية باضطرابات ذهنية في حياتهم لاحقا.

Advertisements

لكنهم يحذرون من أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتأكد من تلك النتيجة، وقد نشرت هذه الدراسة في دورية “جاما” للطب النفسي.

وأجريت الدراسة ، التي قام بها علماء من جامعة كينغز كوليدج في لندن، على حوالي 2000 مراهق يعيشون في مناطق حضرية، وشبه حضرية وريفية.

The post معلومة غريبة جدًا عن.. تلوث المدن والاضطرابات النفسية! appeared first on زحمة.