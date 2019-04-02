شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان يدعو لعقد أول اجتماع لمجلس "الصحفيين" الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا الكاتب الصحفى ضياء رشوان ، نقيب الصحفيين، أعضاء مجلس النقابة لعقد أول اجتماع للمجلس فى تمام الساعة السابعة من مساء الخميس القادم، وذلك لتشكيل هيئة المكتب .

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين ، أصدر قرارا فور توليه منصب النقيب، باستمرار محمد شبانة، قائما بأعمال أمين الصندوق ، وخالد ميرى، وكيل أول النقابة، لتيسير أمور النقابة وشئون الأعضاء، عقب انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة

يذكر أن ضياء رشوان، حسم منصب نقابة الصحفيين، فى انتخابات التجديد النصفى، التى عقدت 15 مارس الجارى، بعد فرز نتائج 30 لجنة، أظهرت حصول رشوان على 2810 أصوات مقابل 1585 صوتا لرفعت رشاد.