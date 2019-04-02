شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الفرعية بالتشريعية تواصل جمع المقترحات المقدمة بشأن التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عملها اليوم، حيث عقدت اجتماعا مغلقا لاستكمال جمع وتبويب المقترحات الواردة بشأن التعديلات الدستورية التى تم ذكرها فى جلسات الحوار المجتمعى الذى عقدته اللجنة التشريعية على مدار الأسبوعيين الأخيرين، برئاسة الدكتور على عبد العال، كما تجمع اللجنة وتبوب المقترحات المقدمة من النواب والمواطنين والجهات، التى تلقتها مكتوبة من بعضهم.
ومن المقرر أن تنتهى اللجنة من عملها غدا الأربعاء، لتبدأ بعدها اللجنة التشريعية مناقشة مواد التعديلات الدستورية مادة مادة، بعد أن يتم توزيع تقرير اللجنة الفرعية لأعضاء اللجنة، ثم تبدأ اللجنة بعد ذلك خلال الأسبوع القادم عملية الصياغة النهائية لمسودة التعديلات الدستورية، والتى سيتم مناقشتها خلال الجلسات البرلمانية القادمة برئاسة الدكتور على عبد العال .
ويشار إلى أن إجمالى ساعات العمل بجلسات الحوار المجتمعى والتى ترأسها الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، بلغت نحو 20 ساعة عمل، فضلا عن عقد جلستين مطولتين مع نواب المحافظات بأنحاء الجمهورية .
كانت هذه تفاصيل خبر اللجنة الفرعية بالتشريعية تواصل جمع المقترحات المقدمة بشأن التعديلات الدستورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.