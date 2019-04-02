شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الصيادلة تخلى المقر من الموظفين بالتزامن مع وجود لجنة الحراسة القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخلت النقابة العامة للصيادلة، مقر النقابة بجاردت سيتى، من الموظفين، بعد صدور تعليمات من أعضاء المجلس برحيلهم مبكرا عن موعد عملهم الرسمى، وذلك عقب وصول لجنة الحراسة القضائية، لتنفيذ حكم الحراسة القضائية على النقابة.

ورفض أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، تسليم النقابة للجنة الحراسة القضائية، لاستمرار وجود أشكال وأحكام قضائية متعارضه، مازال جارى نظرها، حيث حصل المجلس على حكمين من محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ هذا الحكم، بالإضافة إلى وجود دعوى تم قيدها أمام المحكمة الدستورية العليا للفصل فى هذا التنازع.

وكان أعضاء مجلس النقابة العامة للصيادلة، قد أعلنوا وصول قوة شرطية إلى مقر النقابة، صباح اليوم، مع الحارس القضائى لتنفيذ حكم الحراسة القضائية على النقابة.

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