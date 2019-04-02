"صحفيون وأشياء أخرى".. حريتي ودار الهلال.. أزمة الإيحاءات الجنسية والألفاظ المسيئة..الأعلى للإعلام يحقق ودار التحرير"وجهة نظر"

كتب: أحمد أبوعقيل

أثار غلاف مجلة حريتي، وعنوان خبر نشر على موقع دار الهلال سخط العديد من كبار الصحفيين والإعلامين، والجهات المختصة، بإعتبار أن محتوى المادتين يضم إيحاءات جنسية وألفاظ تخدش الحياء.

وكانت مجلة حريتي قد نشرت عبر غلاف عددها الصادر مؤخرا صورة" فوتوشوب" لخالد أبو النجا وعمرو واكد، تعبر عن إيحاءات جنسية تحت عنوان "عملاء وأشياء أخرى".

كما نشر موقع دار الهلال عنوان يحتوي على ألفاظ تخدش الحياء تحت عنوان" .......... مفاجأة الكاف يدرس سحب تنظيم أمم إفريقيا من مصر بسبب الجماهير".

وكتب سامي عبد الراضي مدير تحرير جريدة الوطن عبر صفحته الشخصية "فيس بوك :" إن الخبر المنشور بموقع " بوابة الهلال " غير صحيح وأن كلمة a7a " مدسوسة "، وتأكدت أن المنشور صحيح، وأن رئيس التحرير هذا، لا علاقة له بالمهنة، وكان يعمل في مجلة حواء بعيدا عن " الكتابة والإخراج الفني " وشاء السميع العليم البصير المبدئ، انه يجي رئيس تحرير، وعليه فلا استغراب ولا عجب ..وكمل يا أستاذ واعطنا كثير من ال " ...." .

وتابع:" أما غلاف مجلة حريتي، فكان ينقصه " نقطة " واحدة يتم وضعها فوق حرف " الحاء " ليكون الغلاف متسقاً مع اسم المجلة وغلافها .



غلاف حريتي وجهة نظر.. ولن نعاقب أحدًا

وقال الكاتب الصحفي سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، إن الصحافة في حد ذاتها جدلية وتحتمل الجدل دائمًا حول مواقف قد نتفق أو نختلف معها، مشيرًا إلى أن الغلاف وجهة نظر لرئيس التحرير وبالتأكيد مثلما واجهت اعتراضًا من البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، لاقت قبولاً لدى البعض الآخر.

وأضاف: "منذ الأمس ونحن نتكلم عن هذا الغلاف ودار جدل واسع بيننا في هذا الشأن، واتفقنا على ألا نكرر الأمر بهذه الصورة منعًا للوقوع في هذه الحالة من اللغط"، مشددًا على أنه لن يصدر أي إجراء عقابي تجاه أي شخص مسؤول عن هذا الغلاف، لأنه مثله مثل الرأي لكاتب المقال، قد تختلف أو تتفق معه ولكن لا يمكن الجزم بصحته أو بخطئه، فهو في النهاية يعبر عن وجهة نظر صاحبه.

"الأعلى للإعلام" يحقق في واقعتي دار الهلال وحريتي

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قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، التحقيق في مخالفة مجلة حريتي، بغلاف عددها الأخير الذي نشر صورًا لفنانين في حمام السباحة.

وقال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس سيجري تحقيقا في مخالفة مجلة "حريتي"؛ بسبب نشرها صورة تسيء لعمرو واكد وخالد أبوالنجا المشطوبين من نقابة المهن التمثيلية.

وأضاف المصدر أنه سيتم استدعاء عصام عمران، رئيس تحرير المجلة، وإحالته لنقابته المختصة وإبلاغ الهيئة الوطنية للصحافة باعتبار المجلة مملوكة لمؤسسة قومية، مشيرا إلى أن التحقيق بناء على ما رصدته لجنة الرصد بالمجلس من مخالفات وإيحاءات بالغلاف، موضحًا أن العقوبات المنتظرة تندرج من لفت النظر وحتى فرض عقوبة على المجلة.

من جهة أخرى، قرر المجلس فتح تحقيق مع بوابة دار الهلال؛ بسبب نشر خبر على موقعها الإلكتروني أمس، يتضمن لفظا منافيا للآداب العامة في العنوان خلال الحديث عن تفكير الاتحاد الأفريقي في نقل تنظيم بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم خارج مصر.



وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" ما فعلته مجلة حريتي هو إهانة للنظام نفسه وإهانة لتاريخ صاحبة الجلالة وإهانة لمصر الماضي والحاضر والمستقبل ،،هذا امر لن يمر مرور الكرام وسيدفع الجميع ثمن هذا الرخص وذلك السقوط المهين لنا جميعا ان لم نتصدي له.

مجلة حريتي ياعني أموال الشعب، في غلاف منتشر يظهر صور رخيصة علي الغلاف فوتوشوب أهبل، شغل كيد نساء !!.

لو عايز تعرف مستوي الحرية اللي وصلت ليها البلد شوف غلاف مجلة حريتي!، لو عايز تعرف مستوي الانحطاط افتح المجلة من جوه!، لو عايز تعرف مستوي جهلك اشتري المجلة بفلوسك.