التيار المستقل: كلمة "الفساد " لا تنطبق على كل المخالفات في الادارات العامة

اعتبر المكتب السياسي للتيار المستقل خلال اجتماعه الدوري في بعبدا برئاسة اللواء عصام ابو جمرة، أن كلمة "الفساد" على كل لسان في المجتمع اللبناني الرسمي والعام والخاص ووسائل الاعلام، لتشمل كل مخالفات القوانين والانظمة في الادارات العامة والخاصة من المسلكية العادية حتى الشائنة منها، ما اضعف وقعها وخفف قيمتها ومفعولها في هذا المجتمع"، مطالبا باعطاء التسميات بما يطابق المخالفات : كالسرقة والتزوير والاحتيال الخ، لتأخذ مفعولها خاصة ان القاموس العربي والقوانين والانظمة اعطت لكل مخالفة اسم واضح يحددها".
واعترض المجتمعون على التأخير شهورا "في اصدار الموازنة مع قطع الحساب. وعدم تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان للتخفيف عن كاهل وزير الوصاية". كما طالبوا بترحيل البواخر والمباشرة فورا ببناء معامل تلبي حاجة لبنان من الطاقة الكهربائية .
وشددوا على ضرورة انهاء ترسيم الحدود وحراستها لضبط تجاوزها من النازحين والمهربين، كما طالبوا بمتابعة اصرار كل اللبنانيين على ترحيل النازحين الى ديارهم في سوريا.
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