التيار المستقل: كلمة "الفساد " لا تنطبق على كل المخالفات في الادارات العامة

اعتبر المكتب السياسي للتيار المستقل خلال اجتماعه الدوري في ​بعبدا​ برئاسة ​اللواء عصام ابو جمرة​، أن كلمة "​الفساد​" على كل لسان في ​المجتمع اللبناني​ الرسمي والعام والخاص ووسائل الاعلام، لتشمل كل مخالفات القوانين والانظمة في ​الادارات العامة​ والخاصة من المسلكية العادية حتى الشائنة منها، ما اضعف وقعها وخفف قيمتها ومفعولها في هذا المجتمع"، مطالبا باعطاء التسميات بما يطابق المخالفات : كالسرقة والتزوير والاحتيال الخ، لتأخذ مفعولها خاصة ان القاموس العربي والقوانين والانظمة اعطت لكل مخالفة اسم واضح يحددها".

واعترض المجتمعون على التأخير شهورا "في اصدار ​الموازنة​ مع قطع الحساب. وعدم تعيين مجلس ادارة مؤسسة كهرباء لبنان للتخفيف عن كاهل وزير الوصاية". كما طالبوا بترحيل البواخر والمباشرة فورا ببناء معامل تلبي حاجة لبنان من ​الطاقة الكهربائية​ .

وشددوا على ضرورة انهاء ترسيم الحدود وحراستها لضبط تجاوزها من ​النازحين​ والمهربين، كما طالبوا بمتابعة اصرار كل اللبنانيين على ترحيل النازحين الى ديارهم في سوريا.