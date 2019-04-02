أيوب التقى وفد الجامعة الحديثة للإدارة والعلوم

التقى رئيس الجامعة ال​لبنان​ية البروفسور ​فؤاد أيوب​ وفدًا من الجامعة الحديثة للإدارة و​العلوم​ في لبنان. وضم الوفد رئيس مجلس الأمناء في الجامعة حاتم علامة ورئيس الجامعة ​علي شعيب​ ونائبَيه باسم قيسي ونائل علامة. وقد دعا الوفد أيوب إلى المشاركة في "مؤتمر العمل الاجتماعي" الذي تنظمه الجامعة برعاية رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​ وبالشراكة مع ​اتحاد الجامعات العربية​ وجمعية الخدمة الاجتماعية العربية بتاريخ 17 نيسان 2019.

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