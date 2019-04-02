مسؤول العلاقات الفلسطينية بحزب الله يستقبل وفداً من حركة حماس

استقبل مسؤول العلاقات الفلسطينية في ​حزب الله​ النائب السابق ​حسن حب الله​ وفداً قيادياً من حركة "حماس" ضم مسؤول الحركة في ​لبنان​ ​أحمد عبد الهادي​ ونائب المسؤول السياسي ​جهاد طه​ ومسؤول العلاقات أبو عبد مشهور بحضور معاونه عطا الله حمود. وقد جرى البحث في أخر التطورات السياسية على الساحة الفلسطينية وعلى صعيد المخيمات. وأكدا على تعزيز العلاقات الفلسطينية اللبنانية وتحصين المخيمات والتأكيد على ​حق العودة​. Advertisements وثمن اللقاء "أنشطة يوم الأرض واستمرارية مسيرات العودة التي أربكت قادت العدو وأكدت خيار ​المقاومة​ حتى تحقيق الأهداف واستعادة الحق الفلسطيني". ودان اللقاء "الأعمال العدوانية الصهيونية ضد المدنيين في الضفة وعلى حدود القطاع والأعمال الإجرامية واللانسانية ضد انتفاضة الأسرى والمعتقلين في ​النقب​ وانتزاع الحقوق الفلسطينية". ودعا الجانبان "​الفصائل الفلسطينية​ إلى الوحدة فيما بينها وتفعيل العمل المشترك على صعيد المخيمات لما فيه خدمة ​القضية الفلسطينية​".

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