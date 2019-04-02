شهيب عرض مع رئيسة AUST تلبية الاختصاصات لحاجات سوق العمل

إجتمع وزير التربية و​التعليم العالي​ ​أكرم شهيب​ مع رئيسة ​الجامعة الأميركية​ للعلوم والتكنولوجيا AUST هيام صقر، في حضور نائب رئيس الجامعة الدكتور رياض صقر، وتناول البحث نشاط الجامعة واختصاصاتها وفروعها ومتابعة طلابها في سوق العمل. كذلك بحث المجتمعون في أوضاع التعليم العالي ورؤية الوزير لمستقبل القطاع عبر تطوير الشهادات وترسيخ مسار الجودة وتعزيز العمل المشترك مع قطاعات العمل لتلبية حاجات السوق من الاختصاصات المتجددة أو المستحدثة.

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