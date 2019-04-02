السفير البابوي زار جناح الاحداث في سجن رومية في إطار برنامج "إعادة تأهيل الحدث"

برعاية مؤسسة الاب ​عفيف عسيران​ "بيت العناية" – ​الفنار​ وفي إطار برنامج "إعادة تأهيل الحدث لانخراط افضل في المجتمع لدى خروجه من السجن"، زار صباح اليوم جناح الاحداث في ​سجن رومية​ المركزي، السفير البابوي في ​لبنان​ المونسنيور جوزف سبيتاري يرافقه سكرتير ​السفارة البابوية​ المونسنيور ​ايفان سانتوس​، ورئيسة الجمعية الوزيرة السابقة منى عفيش شويري وأعضائها وفريق عملها، إضافة الى السيد Vincent Gelot من جمعية Oeuvre d’Orient ورئيس المرشد العام للسجون الاب جون مورا، حيث كان في استقبالهم قائد سرية السجون المركزية العقيد ماجد الايوبي ومساعده العقيد الركن ادمون جبور وآمر سجن الاحداث الرائد محمد القرصيفي، وقدم السفير البابوي الهدايا للنزلاء الاحداث ثم اطلع على احوالهم من جميع الجوانب.

وفي الختام أحيا الفنان دوميط الخوري حفلاً فنياً حضره عدد كبير من النزلاء الأحداث إضافة الى الوفد الزائر.