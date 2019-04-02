الحريري ترأس اجتماع اللجنة الوزارية لدراسة خطة الكهرباء

إستأنفت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء اجتماعاتها في السراي الحكومي، برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، وحضور نائب رئيس المجلس غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، جمال الجراح، أكرم شهيب، محمد فنيش، يوسف فنيانوس، كميل ابو سليمان، ندى البستاني وعادل افيوني والامين العام لمجلس الوزراء محمود مكية وممثلين عن البنك الدولي وعدد من المستشارين.
وكان الحريري قد عرض خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس الحكومة، آخر المستجدات المحلية والاوضاع العامة.
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