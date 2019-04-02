بوتين يناقش مع نظيره الأذربيجاني التسوية في منطقة قره باخ

أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ناقش مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، خلال اتصال هاتفي، التسوية في منطقة قره باخ، ولقاء الرئيس الأذربيجاني مع رئيس الوزراء الأرميني، نيقولا باشنيان في فيينا".
وأوضحت أن "بوتين شدد على أهمية تكثيف عملية التفاوض بين باكو ويريفان. وتم الإعراب عن استعداد روسيا لمواصلة المساعدة في البحث عن حل سلمي لمشكلة قره باخ".
ولفتت إلى انه "من جانبه شارك علييف تقييمه لاجتماعه مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيقولا باشينيان بشأن منطقة قره باخ، الذي عقد في فيينا في 29 آذار".
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