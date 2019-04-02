بوتين يناقش مع نظيره الأذربيجاني التسوية في منطقة قره باخ

أعلنت الرئاسة الروسية "​الكرملين​"، في بيان، أن "الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​، ناقش مع نظيره الأذربيجاني ​إلهام علييف​، خلال اتصال هاتفي، التسوية في منطقة قره باخ، ولقاء الرئيس الأذربيجاني مع رئيس الوزراء الأرميني، نيقولا باشنيان في ​فيينا​".

وأوضحت أن "بوتين شدد على أهمية تكثيف عملية التفاوض بين باكو ويريفان. وتم الإعراب عن استعداد ​روسيا​ لمواصلة المساعدة في البحث عن حل سلمي لمشكلة قره باخ".

ولفتت إلى انه "من جانبه شارك علييف تقييمه لاجتماعه مع رئيس وزراء جمهورية ​أرمينيا​ نيقولا باشينيان بشأن منطقة قره باخ، الذي عقد في فيينا في 29 آذار".