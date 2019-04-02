رئيس الوزراء الأردني يؤكد عمق العلاقات الثنائية مع فرنسا

أكد رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، عمق العلاقات الثنائية مع فرنسا، وضرورة التواصل المستمر بين البلدين وتنسيق المواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن مواقف فرنسا تجاه عملية السلام في المنطقة ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" موضع تقدير.
وخلال لقائه مع وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي برئاسة سكرتير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة الفرنسية أوليفييه تشيجولوتي، ثمن الرزاز مواقف فرنسا الداعمة للأردن على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن الاستثمارات الفرنسية في الأردن تحتل المرتبة الأولى بين الاستثمارات الأجنبية.
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