مسؤول أميركي: شراء تركيا صواريخ إس 400 من روسيا قد يؤدي لفرض عقوبات

نقلت وسائل إعلام عن مسؤول أميركي تأكيده أن "شراء ​تركيا​ أنظمة ​صواريخ​ "إس 400" من ​روسيا​ ربما يؤدي لفرض عقوبات أميركية عليها". وأوضحت ​وزارة الدفاع الأميركية​ أنها تتوقع حل النزاع مع تركيا بشأن تمسكها بصفقة صواريخ إس 400 الروسية. وكانت وزارة الدفاع الأميركية "​البنتاغون​" قد أعلنت، في وقت سابق، أن "​الولايات المتحدة​ توقفت عن تزويد تركيا بالمعدات اللازمة لطائرات "أف -35" بسبب خطط ​الحكومة التركية​ لشراء منظومة صواريخ "أس -400" الروسية"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة أبلغت تركيا بأن المنتجات المرتبطة بخطط تسليم "أف-35"، لن يتم إرسالها إلى ​أنقرة​ بعد الآن".

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