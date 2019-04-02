كتلة المستقبل: خفض العجز في الموازنة لا يحتمل مزيدا من التأجيل

أعلنت ​كتلة المستقبل​ بعد اجتماعها الاسبوعي ان "خفض العجز في ​الموازنة​ لا يحتمل مزيدا من التأجيل وعلى من يملك حلولا اخرى فليعرضها على طاولة ​مجلس الوزراء​، عند مناقشة الموازنة"، واشادت الكتلة "باعلان تونس لجهة التضامن العربي مع لبنان بوجه الانتهاكات الاسرائيلية لسيادته ودعم القادة العرب للبنان في تحمله الاعباء المترتبة على استقباله ​النازحين السوريين​".

ورأت الكتلة "ان البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت في تونس، يشكل قاعدة متينة لمواجهة الدول العربية للمخاطر المحدقة"، كما اشادت "باجماع القادة العرب على مركزية القضية الفلسطينية وعاصمتها ​القدس​، مجددين التأكيد ان السلام يبقى الخيار العربي الاستراتيجي والمتمثل بمبادرة السلام العربية التي اقرت في بيروت في العام 2002،" وكذلك اثنت الكتلة "على تبني القمة نسخة لبنان، لناحية اعتبار ​الجولان​ ارضا سورية محتلة ولا يحق لاحد ان ينقلها الى سيادة المحتل".