كتلة المستقبل: خفض العجز في الموازنة لا يحتمل مزيدا من التأجيل

أعلنت كتلة المستقبل بعد اجتماعها الاسبوعي ان "خفض العجز في الموازنة لا يحتمل مزيدا من التأجيل وعلى من يملك حلولا اخرى فليعرضها على طاولة مجلس الوزراء، عند مناقشة الموازنة"، واشادت الكتلة "باعلان تونس لجهة التضامن العربي مع لبنان بوجه الانتهاكات الاسرائيلية لسيادته ودعم القادة العرب للبنان في تحمله الاعباء المترتبة على استقباله النازحين السوريين".
ورأت الكتلة "ان البيان الختامي للقمة العربية التي انعقدت في تونس، يشكل قاعدة متينة لمواجهة الدول العربية للمخاطر المحدقة"، كما اشادت "باجماع القادة العرب على مركزية القضية الفلسطينية وعاصمتها القدس، مجددين التأكيد ان السلام يبقى الخيار العربي الاستراتيجي والمتمثل بمبادرة السلام العربية التي اقرت في بيروت في العام 2002،" وكذلك اثنت الكتلة "على تبني القمة نسخة لبنان، لناحية اعتبار الجولان ارضا سورية محتلة ولا يحق لاحد ان ينقلها الى سيادة المحتل".
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