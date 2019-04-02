ماكرون: لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقى مرتهناً لأزمة بريكست

أكد الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أنه "لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يبقى مرتهناً لأزمة ​بريكست​".

يذكر أن مجلس العموم البريطاني فشل في التوافق على بدائل محتملة لخطة الخروج من ​الاتحاد الأوروبي​ "بريكست" التي اقترحتها ​حكومة​ ​تيريزا ماي​.

وكان النواب البريطانيون قد رفضوا ثلاث مرات اتفاق الخروج الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع قادة الاتحاد.

كما لم يحصل أي من البدائل المقترحة على الدعم الكافي في البرلمان.

وأمام ماي حتى 12 نيسان الحالي كي تختار بين تمديد المفاوضات بشأن الخروج أو مغادرة الاتحاد دون اتفاق أو البحث عن مسار آخر.