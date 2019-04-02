وزارة المال أحالت مسودة مشروع الموازنة للأمانة العامة لمجلس الوزراء

أحالت وزارة المال مسودة مشروع الموازنة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تتضمن مشروع التخفيض، تمهيدا لمناقشتها في مجلس الوزراء.
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