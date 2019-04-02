بالصور.. "تعليم البحيرة" تفتتح معرض الربيع الخامس للزهور ونباتات الزينة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة – أحمد نصرة:

افتتح محمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، معرض الربيع السنوي الخامس للزهور ونباتات الزينة ومنتجات التربية الزراعية الذي نظمته مدارس التعليم العام الثانوي والإعدادي والابتدائي بمرسة أحمد عفت الإعدادية للبنات بدمنهور.

ضم المعرض العديد من الصناعات الغذائية من المربات بأنواعها، والشراب الطبيعي، والمخللات، ومنتجات الألبان بأنواعها، وعسل النحل، كما ضم منتجات التربية الزراعية وجميع النباتات المزهرة والصبار والنباتات الطبية والعطرية ونباتات الظل والزينة والحوليات والنخيل.

ووجه وكيل الوزارة باستمرار تنظيم مثل هذه المعارض، والاهتمام بالأنشطة كوسيلة أساسية لجذب الطلاب إلى المدارس واكتشاف القدرات الخاصة وتسليط الضوء على المواهب الطلابية والطاقات الكامنة لديهم.