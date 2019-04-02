العثور على جثة "سمسار" داخل جراج بدمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

عثر عدد من أهالي منطقة سوق 63 بمدينة رأس البر، اليوم الثلاثاء، على جثة سمسار يعمل في مجال العقارات داخل جراج، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء طارق مجاهد، مدير أمن دمياط، إخطارا يفيد بالعثور على جثة سمسار عقارات وانتقل رئيس مباحث المدينة إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة "سادات.ح"، سمسار عقارات، ويقيم في المدينة مسجاة جثته على الأرض.

وكلف مدير المباحث الجنائية ضباط القسم، بسرعة كشف غموض الواقعة وجرى تحرير المحضر اللازم.