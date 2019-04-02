اقالة اركان الجيش الجزائري ..وزارة الدفاع توضح في بيان رسمي

فندت وزارة الدفاع الجزائرية، الأخبار التي راجت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن إقالة الرئيس بوتفليقة لقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح وتعيين اللواء سعيد باي خلفا له. وكتبت الوزارة على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" مساء الاثنين: "إلى جميع المتواجدين بالصفحة الخبر الذي ينتشر حاليا حول إقالة الفريق أحمد قايد صالح وتعويضه باللواء سعيد باي لا أساس له من الصحة".

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