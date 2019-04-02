الجارديان: نواب البرلمان البريطاني يسعون إلى إيقاف "بريكست" بهذه الطريقة

ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن مجموعة من أعضاء البرلمان من الأحزاب ستكثف جهودًا لوقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غدا الأربعاء، حيث ستضع إيفيت كوبر من حزب العمل مشروع قانون لتمديد المادة 50 المعنية بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى إلى ما بعد 12 أبريل الحالى.

سيضع النواب الذين يعارضون عدم التوصل إلى اتفاق، خططا لعقد جولة أخرى من الأصوات الإرشادية، بعد أن وصل البرلمان إلى طريق مسدود ليلة أمس الاثنين.

وأوضحت الصحيفة، أن الجهود ستركز على مشروع قانون كوبر، الذي يتطلب من تيريزا ماي، رئيسة وزراء بريطانيا، أن تقدم اقتراحًا بتمديد المادة 50 لضمان عدم قدرة المملكة المتحدة على ترك الكتلة بدون صفقة افتراضيًا.

وقالت كوبر إن الحكومة يمكنها أن تقرر المدة التي يجب أن يقترحها التمديد، كما حذرت: "نحن الآن في وضع خطير للغاية مع وجود خطر خطير ومتزايد لعدم وجود صفقة في غضون عشرة أيام".

رئيسة الوزراء تتحمل مسؤولية منع حدوث ذلك، إنها بحاجة إلى تقديم اقتراح، بما في ذلك قول المدة التي تعتقد أنها

بحاجة إلى حلها، وإذا لم تتصرف الحكومة بشكل عاجل، فإن البرلمان يتحمل مسؤولية محاولة ضمان حدوث ذلك على الرغم من أننا على حق في الموعد النهائي.

ويمنح التعديل الذي أقره أعضاء البرلمان الأسبوع الماضي، سلطة السيطرة على ورقة الطلبات في تواريخ معينة، ما قد يمنح النواب وقتًا للمناقشة وإقرارمشروع القانون - على الرغم من أنه سيواجه العديد من العقبات الصعبة في مجلس العموم.

ويدعم مشروع القانون السير أوليفر ليتوين، عضو البرلمان المحافظ، وقال "إن الأمر يستحق محاولة تمرير مشروع القانون على الرغم من توقع النواب مواجهة معارضة كبيرة، هذه محاولة أخيرة لمنع تعرض بلدنا للمخاطر الكامنة في الخروج بدون صفقة".

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تابعت الصحيفة أن مشروع القانون المكون من بند واحد سيقدم اليوم الثلاثاء، والذي يتطلب من رئيس الوزراء تقديم اقتراح على الفور بتمديد فترة المادة 50 إلى ما بعد 12 أبريل لكي يناقشها البرلمان

ويصوت عليها.

وسيقدم النواب بعد ذلك اقتراحًا تجاريًا للمناقشة غداً الأربعاء، لتمهيد الطريق لجميع مراحل مشروع القانون - والتي من المحتمل أن تثير جدلاً حادًا حول ما إذا كان ينبغي السماح بالمضي قدمًا.

إذا وافق النواب على اقتراح العمل ومنحوا مشروع القانون الإذن بالمضي قدماً، يأمل النواب في إكمال جميع المراحل المختلفة لمشروع القانون في مجلس العموم يوم الخميس القادم، ثم إرساله إلى مجلس العموم.

وقالت نائبة حزب العمل لوسي باول، وهي إحدى الجهات الرئيسية التي تقف وراء الصفقة على غرار النرويج، التي دفعتها مجموعة من الأحزاب المتقاطعة من النواب خلال عملية التصويت الإرشادية، إن البرلمان بحاجة إلى القيام بدور أكبر.

وقالت "لقد أعادنا الحكومة إلى مقعد القيادة - لكن لا يمكنها القيادة". "لقد حقق طاقم من الخلفاء الذين لا يملكون موارد وقوة الحكومة بالفعل إجماعًا أكبر في غضون أسابيع قليلة، عما حققته الحكومة في شهور عديدة".

وتابعت الصحيفة أنه لا يزال من الممكن أن تستعيد الحكومة تصويتاً ثالثًا ذا معنى على صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في مايو القادم، في وقت لاحق من هذا الأسبوع، إذا سمح رئيس مجلس النواب، جون بيركو، بذلك، كما يمكن للنواب أيضًا استرجاع المزيد من الأصوات الإرشادية يوم الخميس، على خيارات خروج بريطانيا المختلفة بما في ذلك الاستفتاء أو الاتحاد الجمركي.